يأمل نجم كرة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي اعلن انتهاء موسمه بسبب الاصابة، بتكرار تجربة السويسري روجيه فيدرر بعد ان غاب ايضا عن الفترة ذاتها العام الماضي ثم عاد بقوة في الموسم الحالي.

ففي 26 يوليو 2016، اعلن فيدرر نهاية موسمه بسبب اصابة في الركبة، وانه سيعود في يناير 2017.

وفي 26 يوليو 2017، اعلن ديوكوفيتش ايضا نهاية موسمه بسبب اصابة في مرفقه الايمن، وانه سيعود في يناير 2018.

جاء اعلان اللاعبين في اليوم ذاته من السنة، وللسبب ذاته وهو الاصابة، لكن هل يكون الحصاد مشابها؟.

وكان ديوكوفيتش يعاني من اصابة في يديه اليمنى في الاشهر الـ18 الاخيرة، وقد اضطر الى اعلان انتهاء موسمه من خلال فيديو نشره في صفحته على موقع فيسبوك.

وقال ديوكوفيتش الذي ينهي موسمه دون الفوز بأي لقب كبير للمرة الأولى منذ 2010، في حسابه على فيسبوك «بعد حوالي عام ونصف العام من معاناتي مع الإصابة في مرفقي والتي تفاقمت في الأشهر القليلة الماضية، اتخذت قرار عدم خوض أي دورة» لما تبقى من موسم 2017.

وتابع «للأسف، كان يتوجب اتخاذ قرار من هذا النوع، وويمبلدون كانت من أصعب المشاركات بالنسبة لي فيما يتعلق بالأوجاع التي ازدادت».