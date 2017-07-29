شهدت تدريبات فريق برشلونة الإسباني، الخميس، بالولايات المتحدة واقعة غريبة إثر نشوب شجاء بين البرازيلي نيمار داسيلفا وزميله نيلسون سيميدو.

وفاجأ النجم البرازيلي نيمار زملاءه والجهاز الفني في برشلونة، وذلك بعد تصرفاته الغريبة خلال الحصة التدريبية للنادي "الكتالوني"، تحضيراً لمواجهة ريال مدريد فجر الأحد في آخر مباريات بطولة الأبطال الدولية في مدينة ميامي الأميركية.

وبعد نصف ساعة من بداية التدريبات تدخل الوافد الجديد البرتغالي نيلسون سيميدو على نيمار خلال كرة مشتركة، التدخل الذي أثار حفيظة البرازيلي الذي هاجم سيميدو واعترض على تدخلاته القاسية وحاول دفعه إلى الوراء وسط أنظار جميع اللاعبين.

لم يُظهر سيميدو أي ردة فعل سلبية تجاه نيمار الذي بدا غاضباً بشكل غريب، الأمر الذي استدعى تدخل زميله سيرجيو بوسكيتس لإبعاده عن سيميدو وفض الخلاف، في وقت كان المدرب إرنستو فالفيردي يراقب المشهد من دون أي ردة فعل.

بعد ذلك خلع البرازيلي نيمار دا سيلفا بزة التدريب الخاصة ورماها على الأرض وخرج من الحصة التدريبية بطريقة مفاجئة غير لائقة، وخلال طريقه ضرب كرة بالعارضة، كما ضرب أشياء أخرى خارج الملعب بسبب غضبه الشديد.

ويبدو أن حركة نيمار الأخيرة إشارة إلى أن الأخير بدأ يُفكر جدياً في مغادرة برشلونة، والانتقال إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي بقيمة ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم (195 مليون يورو)، وافتعال مثل هذه الأزمات قد يؤثر سلباً على أداء النادي "الكتالوني" في المرحلة المقبلة.