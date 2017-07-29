أعلن فريق ساوبر على هامش جائزة المجر الكبرى لسباقات الفورمولا واحد، أن نظيره فيراري سيواصل تزويده بالمحركات «لسنوات عدة قادمة» على أن يمنحه في موسم 2018 أحدث محركاته.

وكان من المفترض أن يتعاون الفريق السويسري مع محركات هوندا بحسب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في أواخر ابريل الماضي، لكن الصعوبة التي يواجهها الصانع الياباني في بطولة الموسم الحالي مع فريق ماكلارين وتسلم الفرنسي فريديريك فاسور منصب المدير العام في ساوبر خلفا للهندية مونيشا كالتنبورن، تسبب بالعدول عن هذا القرار.

وأكد فريق ساوبر فض الشراكة مع هوندا، ثم أعلن قبل بدء حصة التجارب الحرة الأولى من جائزة المجر الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم، عن صفقة لعدة سنوات مع فيراري لاستخدام محرك الصانع الإيطالي وعلبة السرعات ايضا.

وبموجب الاتفاق الجديد مع فيراري، سيحصل الفريق السويسري اعتبارا من 2018 على أحدث محرك ينتجه الصانع الإيطالي خلافا للاتفاق السابق القاضي باستخدام محرك العام الماضي.