تتجه الأنظار فجر غد الأحد الى ملعب «هارد روك ستاديوم» في ميامي الذي يحتضن مواجهة ودية من العيار الثقيل بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ضمن كأس الأبطال الدولية الودية بنسختها الأميركية.

صحيح إن حوالي أربعة أسابيع تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني وأن الفرق الأوروبية لاتزال في بداية تحضيراتها لما ينتظرها من استحقاقات، إلا أن فكرة تواجد العملاقين الإسبانيين على الأراضي الأميركية وخوضهما أول «كلاسيكو» بينهما خارج بلادهما منذ 35 عاما والأول على الإطلاق في الولايات المتحدة دفع الجمهور المحلي الى التهافت على التذاكر التي وصلت أسعارها الى 900 دولار.

ومن المؤكد أن الزمن تغير كثيرا ما بين 1982 حين لعب ريال وبرشلونة مباراة ودية في فنزويلا بعد انتهاء الموسم المحلي لم تكن حتى منقولة على شاشات التلفزة في اوروبا، و2017 حيث أصبح العالم بأكمله يترقب المواجهات بين هذه العملاقين حتى إن كانت ودية.

وتحولت المواجهة بين ريال وبرشلونة في ميامي التي تعتبر من أكثر المدن الأميركية عشقا لكرة القدم في بلد تحتل فيه اللعبة الشعبية الأولى في العالم مكانة «متواضعة» مقارنة بالرياضات الأخرى، الى حدث يشغل المحليين في هذه المدينة الواقعة على ساحل الأطلسي جنوب ولاية فلوريدا ولسنوات طويلة قادمة.

وجندت شبكة «اي اس بي ان» الرياضية طاقما من 25 مراسلا لتغطية هذه المواجهة من كل جوانبها، حتى إن برنامجها اليومي الشهير «دايلي سبورتس سنتر» سيبث مباشرة من ميامي، ما يؤكد الأهمية الإعلامية الكبرى لمواجهة من هذا النوع حتى وإن كانت ودية.

ولن ينحصر الحضور بالجمهور المحلي، بل سيتوافد مشجعون من المكسيك وكندا وبورتوريكو وكوستاريكا وهندوراس الى ميامي من أجل مشاهدة نجوم العملاقين الإسبانيين وهم يتنافسون على ملعب «هارد روك ستاديوم» الخاص بفريق ميامي دولفنز.وحتى ان شركات السفر قدمت عروضا خاصة أطلقت عليها «حزمة الكلاسيكو» التي تتضمن تذاكر المباراة والإقامة في الفنادق الشاطئية الفاخرة ابتداء من 750 دولارا لليلة الواحدة.

«هوشة» نيمار وسيميدو

دخل الدولي البرازيلي نيمار في شجار خلال تدريبات برشلونة الأخيرة مع زميله البرتغالي الجديد نيلسون سيميدو ليغادر المران بعدها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية دخول اللاعبين في نقاش حاد بعد لعبة مشتركة قبل أن يفض زملاؤهما الاشتباك.

وحاول نيمار بعدها التهجم على سيميدو، الذي عاد لموقعه الطبيعي في التدريبات، قبل أن يتدخل سيرجيو بوسكيتس ويمسك بزميله البرازيلي، الذي خلع قميص التمرين وسدد الكرة في العارضة بعنف، قبل أن ينسحب من التدريبات.