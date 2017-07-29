تتجه الأنظار إلى مساء اليوم الى ملعب طنجة الدولي الذي يحتضن موقعة نارية بين موناكو بطل الدوري وباريس سان جرمان الفائز بالكأس على كأس السوبر الفرنسية.

موناكو يدخل اللقاء بحلة جديدة بعدما استغنى عن 3 نجوم كبار وهم: ميندي وبرناندو سيلفا، اللذان انتقلا إلى مان سيتي، ونجم الوسط باكايوكو المنتقل إلى تشلسي، أما بي اس جي فيحاول جاهدا ضم النجم البرازيلي نيمار من برشلونة.

وتم إسناد مهمة المباراة للحكم نور الدين الجعفري الذي يعد من أبرز الحكام المغاربة الذين قادوا مجموعة من المباريات المهمة في الدوري الاحترافي المحلي وهو أيضا حكم دولي.

ويعقد الاتحاد المغربي لكرة القدم مع المنظمين اجتماعات عديدة من أجل ضمان نجاح هذه المباراة. وطرحت اللجنة المنظمة منذ يوم الإثنين الماضي تذاكر المباراة بمدينة طنجة.