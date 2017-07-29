أكد الإيطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي أنه يجري محادثات يومية مع مسؤولي النادي من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل.

ويستعد البلوز للدفاع عن لقبه بطلا للدوري الانجليزي الممتاز، وأيضا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. وقال كونتي: أجريت محادثات مع إدارة النادي حول سبل تعزيز الفريق، مضيفا:«النادي يعرف جيدا أفكاري والمراكز التي يجب تعزيزها، فإذا كان ذلك ممكنا فهذا جيد، وإذا لم يكن فإننا سنواصل طريقنا».

وذكرت وسائل الاعلام البريطانية ان البلوز مهتم بلاعب وسط منتخب انجلترا ونادي ارسنال تشامبرلاين، والدولي الآخر روس باركلي متوسط ايفرتون.

ويلتقي اليوم مع انتر ميلان الايطالي في سنغافورة، وسيشرك في المباراة عناصره الأساسية، كما أنه سيدفع بمهاجمه الجديد الفارو موراتا أساسيا للمرة الأولى.

وشارك موراتا في الشوط الثاني من المباراة الإعدادية التي خسرها فريقه امام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الثلاثاء الماضي، وكانت له تمريرة حاسمة.

وأضاف كونتي: من المهم جدا ان يصل اللاعبون الى جهوزية بدنية جيدة في اقرب فترة ممكنة، ولهذا السبب سنشرك افضل 11 لاعبا ضد الأفاعي، مبينا ان نجم الفريق الدولي البلجيكي هازارد باق ولن يرحل بأي ثمن.

كما يستعد تشلسي للقاء جاره ارسنال في السادس من اغسطس المقبل على ملعب ويمبلي بمباراة الدرع الخيرية. بدوره، أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي رغبته في البقاء مع السماوي لفترة طويلة، نافيا أي رغبة في التخلي عن مشروعه بالبريمييرليغ قريبا.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس «سأحاول البقاء أطول وقت ممكن لمساعدة السيتي على التطور».

وواصل «ما يميز التشكيل الحالي هو امتلاكنا لعدد من اللاعبين صغار السن، القادرين على العطاء لـ 7 سنوات قادمة بمستوى متقدم، فمثلا بيرناردو سيلفا ومورايس بين 23 و24 عاما».

كما تحدث غوارديولا، عن البلجيكي كيفين دي بروين بقوله «منذ قدومي، علمت أنني لن أجد لاعبا بمثل جودته، إنه يقاتل على كل كرة ويساند زملاءه ويصنع الأهداف. وبين بيب قبل مواجهة توتنهام انه يركز على عدة اهداف في المباريات التي تسبق الموسم.