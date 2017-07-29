هز ريكاردو رودريغيز الشباك في مباراته الأولى مع ميلان في انتصار خارج الأرض 1-0 على يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني مع عودة الفريق الإيطالي الى مسابقات الأندية الأوروبية بعد غياب دام ثلاث سنوات.

واقيمت مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثالث في الدوري الأوروبي ولم تكن الأفضل بتاريخ مشاركات اللومباردي القارية بعد غياب طويل، لكن مع ذلك منح هذا الانتصار دفعة معنوية لبطل أوروبا سبع مرات قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم تكن الامور سهلة على الروزونيري الذي انفق نحو 190 مليون يورو على تعاقدات جديدة حتى الآن بسوق الانتقالات في محاولة للتعافي من سبعة مواسم مخيبة.

انتصار إيفرتون

انتهى الظهور الأول لوين روني على ملعب غوديسون بارك بعد عودته بفوز صعب لايفرتون 1-0 على روجومبيروك السلوفاكي في ذهاب الدور الثالث لتصفيات «يوروباليغ» حيث لم يقدم مهاجم مان يونايتد السابق الكثير.

وعاد اللاعب البالغ عمره 31 عاما إلى فريقه القديم بعد 13 عاما مع يونايتد وحصل على تحية كبيرة من الجماهير.

لكن روني، الذي لعب في مركزه المفضل كمهاجم، لم يهدد مرمى الفريق السلوفاكي.