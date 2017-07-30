كشف الإيطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي انه يشعر بـ «الإرهاق» ويفقد حتى 3 كيلوغرامات من وزنه على هامش كل مباراة لفريقه.

وقاد كونتي الفريق اللندني الى لقب البريميرليغ في الموسم الأول على رأس جهازه الفني، واشتهر بحراكه الدائم على خط الملعب وتعبيره الفائض عن مشاعره خلال المباريات، وصولا الى حد القفز في أحضان المشجعين للاحتفال بتسجيل الأهداف.

وأقر المدرب السابق ليوفنتوس بالحاجة الى التخلص من بعض عاداته.

وأضاف: «أحاول ان أعكس شغفي من خلال عملي.



أدرك انه من الصعب الاستمرار هكذا في المستقبل لأن الجلوس على مقاعد الاحتياطيين والاستمرار بهذا الشغف يتطلبان الكثير من القوة».

وتابع: «في المستقبل ستكون قوتي أقل، وحينها ربما سأحاول ان أبقى هادئا وأجلس لفترات أطول».