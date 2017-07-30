أكد المدرب الاسباني بيب غوارديولا أن بإمكان مان سيتي الذي انفق حتى الآن اكثر من 200 مليون استرليني ضم لاعبين جددا في فترة الانتقالات الصيفية لاسيما لاعبا بمركز قلب الدفاع.

وشدد غوارديولا قائلا: «انا مسرور من اللاعبين الذين يشغلون هذا المركز، لكن سنرى، وليس لدينا المزيد من المال لإنفاقه».

وأضاف: «انفقنا الكثير في فترة الانتقالات الصيفية، والأسعار في السوق مرتفعة منذ عدة سنوات، لكن اذا سنحت لنا الفرصة فسنلتقطها».

وقال بيب «فترة الانتقالات تغلق في 31 اغسطس، ولا اعرف ما قد يحصل مع اللاعبين الحاليين.



نتناقش ونفكر دائما ما اذا كان بالامكان عمل ما هو افضل».

وأشار مدرب بايرن ميونيخ سابقا إلى انه ينتظر الكثير من الدولي الألماني ايلكاي غوندوغان الذي اصبح جاهزا بعد ان عانى طويلا من الاصابة في ركبته.