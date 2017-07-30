يرغب قائد ريال مدريد سيرخيو راموس في انضمام كيليان مبابي المهاجم الشاب في موناكو بطل فرنسا الى الفريق الملكي واكد ان اللاعب الفرنسي «يملك قدرة هائلة».

وقال راموس «ليس انا من يتخذ القرارات، لكن مبابي قوة هائلة ولا يوجد الكثير من الشباب مثله».

وأضاف «المال هو من يحرك الأشياء في كرة القدم، والناس يستطيعون دفع ما يريدون، واذا كان راغبا في الانضمام الى الريال فالأبواب مفتوحة على مصراعيها».

وتابع «لدينا موسم مهم، لكن لدينا أيضا لاعبون ممتازون».

ويرتبط مبابي (18 عاما) بعقد مع موناكو الذي لا يريد التخلي عنه في ظل هجوم عدة أندية أوروبية كبيرة لضمه ومنها المرينغي المستعد لدفع 180 مليون يورو.