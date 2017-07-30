75% من «السامبا» يريدون خروجه وفق استطلاع «غلوبوسبورت»

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن سر مماطلة نيمار نجم برشلونة لفريقه وعدم الخروج بتصريحات حاسمة حول مستقبله مع النادي الكتالوني في ظل شائعات رغبته بالانتقال إلى باريس سان جرمان.

وذكرت صحيفــــة «سبورت» الإسبانية أنه وفقا للعقد الجديد الذي وقعه نيمار مع البارسا الصيف الماضي ليجدد عقده حتى 2021، فإن النادي ملزم بدفع عمولة لوالد نيمار ووكيل أعماله قدرها 26 مليون يورو بنهاية شهر يوليو الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يكون نيمار يماطل في مسألة فسخ عقده مع البلوغرانا والرحيل خلال الأيام الجارية، حتى يحصل والده على عمولته، ثم ينضم البرازيلي بعدها لباريس مطلع الشهر المقبل من خلال دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

وتشاجر نيمار أمس الأول مع البرتغالــــي نيلسون سيميدو، مدافع الفريق الجديد في التدريبـــات بالولايات المتحدة الأميركية استعدادا للكلاسيكو الودي ضد ريال مدريــد في ميامــــي وغادر المران.

الرسام «يبي» نيمار

استبعد قائد برشلونة اندريس اينييستا ان تؤدي المشادة بين المهاجم البرازيلي نيمار في التمارين مع زميله البرتغالي نيلسون سيميدو الى رحيل مزمع لنجم سيليساو الى سان جرمان.

وقال الرسام «هذا صحيح، حصل شيء ما، لكن هذا يحدث في التمارين».

وتابع القائد المخضرم «كل ما يقال ويكتب عن نيمار الآن يتم تضخيمه، لكن مرة جديدة هذا النوع من الأحداث وارد».

وأشار صانع الالعاب الى ان كل لاعبي برشلونة يأملون في عدم رضوخ نيمار لإغراءات سان جرمان الذي ينوي منحه راتبا سنويا بقيمة 30 مليون يورو.



وأضاف «قيمته تتخطى 200 او حتى 300 مليون يورو، طريقة لعبه تناسب فريقنا تماما، وببقائه معنا يمكنه تحقيق التقدم».

من جهته، قال رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو في حديث مع صحيفة «نيويورك تايمز»: «لا نريد خسارة نيمار، أحد افضل اللاعبين لدينا. لديه 4 اعوام في عقده. يمكن للاعبين تحديد مصيرهم. لكن بالنسبة لبرشلونة نريد بقاءه».

نيمار صامت

منذ وصوله الى الولايات المتحدة، سجل نيمار أهداف فريقه الثلاثة خلال فوزه على يوفنتوس 2-1 ومان يونايتد 1-0.



وأردف اينييستا «بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، يجلب الكثير لفريقنا وآمل ان يبقى أطول مدة معنا».

من جهته، أمل المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز في أن يضع المهاجم البرازيلي حدا لكل هذه التكهنات: سيوضح المسألة قريبا، وهذا أفضل له ولنا.



يجب أن يتكلم عندما يشعر بانه جاهز، وسأقدم له مساندتي كزميل له، « وتابع «لن يؤثر ذلك على تفاهمنا، نريد بقاءه».

وشارك نيمار بحملة ترويجية مع شركة نايكي الاميركية للتجهيزات الرياضية التي تقوم برعايته وأطلقت حذاء جديدا يحمل اسمه.

وقام بتوقيع الصور التذكارية متبادلا بعض الكلمات مع مئات المشجعين، لكنه لم يتطرق الى مستقبله او انتقاله المزمع الى سان جرمان المملوك قطريا.

وفي استطلاع حديث للرأي اجراه موقع «غلوبوسبورت» البرازيلي، تبين ان 75% من المشجعين يؤيدون انتقال نيمار من برشلونة، للخروج من ظل زميله الارجنتيني ليونيل ميسي والبحث عن المجد على الصعيد الفردي.

بدورها ذكرت «مونتي كارلو» أن نيمار سيوقع مع سان جيرمان إما الإثنين أو الثلاثاء.