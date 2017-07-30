حقق إنتر ميلان فوزا صعبا على تشلسي 2-1 ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي تقام بمناسبة استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الكروي الجديد.

وأحرز ستيفان يوفيتيتش (47) وإيفان بيريسيتش (53) هدفي النيراتزوري، بينما سجل جيفري كوندوجبيا بالخطأ في مرماه (74)، وهو الفوز الثاني على التوالي لإنتر في 48 ساعة بعد الأول على بايرن ميونيخ الألماني 0-2.

بدأت المباراة بسرعة من كلا الطرفين، وتباطأ كاندريفا في التعامل مع الكرة من الجهة اليمنى لتضيع عليه فرصة التسجيل المبكر، والتقط حارس إنتر ميلان دانييلي باديلي كرة سهلة من باتشواي، ثم أسكن غاليارديني الكرة على صدره قبل أن يسددها بعيدة عن المرمى.

سيطر إنتر على وسط الملعب بفضل أداء واثق من غاليارديني، في وقت لم يتمكن فيه كانتي وفابريغاس من السيطرة على منطقة المناورة، لكن ويليان تمكن من تمرير الكرة إلى باتشواي في هجمة مرتدة، ليسدد الأخيرة كرة من بعيد نحو المدرجات.

وتواصلت سيطرة إنتر ميلان لتسفر عن ركلة جزاء بعد إعاقة يوفيتيش من قبل أزبيليكويتا، وتولى المهاجم المونتينيغري تنفيذ الكرة ليتصدى لها كورتوا قبل أن تعود للاعب نفسه ويضعها بسهولة في الشباك بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفا لصالح إنتر في بداية الشوط الثاني بداعي تسلل صاحب الهدف يوفيتيتش، وكاد البلوز يحرز هدف التعادل عبر باتشواي الذي سدد بجانب القائم الأيسر.

وعزز الأفاعي بعد ذلك تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 53 عبر بيريسيتش الذي تسلم تمريرة من يوفيتيتش وانطلق من الناحية اليسرى قبل أن يطلقها أرضية سريعة نحو القائم البعيد بمرمى تشلسي.

وأجرى تشلسي تبديله الأول بإخراج الغائب عن المجريات ماركوس ألونسو وإشراك المدافع الألماني أنتونيو روديغير القادم من روما، فيما أراح سباليتي نجميه يوفيتيتش وكاندريفا وأشرك مكانهما البرتغالي جواو ماريو والفرنسي جيوفري كوندوبيا.

وتواصلت مشاكل البلوز مع خروج ويليان وموراتا ودخول جيريمي بوجا وتشارلي موسوندا، واستمرت مشاكسات بيريسيتش في الجهة اليسرى.

وقلص تشلسي الفارق في الدقيقة 74 بهدف عكسي أحرزه كوندوبيا بغرابة في مرمى فريقه عندما حاول إعادة الكرة إلى الحارس باديلي لكن الكرة كانت قوية أكثر من اللازم لتتهادى في المرمى من فوق الحارس.