ينطلق الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام من المركز الأول في سباق جائزة المجر الكبرى بعد تفوقه على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق الحادي عشر من موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وبهذا التفوق حرم فيتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من تحقيق انجاز كبير بمعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الانطلاق من المركز الأول وهو 68 مرة والمسجل باسم الألماني المعتزل مايكل شوماخر.

واحتل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الثاني وسينطلق من الصف الأول إلى جانب زميله فيتل.

ويتخلف هاميلتون الذي سينطلق من المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن فيتل في قائمة السائقين هذا الموسم وسبق له الفوز بسباق المجر خمس مرات.