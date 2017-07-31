اختتم مان سيتي جولته الأميركية ومشاركته في كأس الأبطال الدولية الودية بفوز كاسح على مواطنه توتنهام هوتسبر 3 ـ 0 على ملعب «نيسان ستاديوم» في ناشفيل.

ودخل فريق المدرب بيب غوارديولا الى مواجهته مع وصيف بطل الدوري الممتاز بمعنويات مرتفعة جدا بعد الفوز الكبير الذي حققه في مباراته الثانية خلال جولته الأميركية وكانت على حساب ريال مدريد بطل اسبانيا واوروبا 4 ـ 1، معوضا بذلك خسارته مباراته الأولى ضد جاره اللدود مان يونايتد 0 ـ 2.

ورغم افتتاحه التسجيل منذ الدقيقة 10 برأسية لجون ستونز، انتظر السيتي حتى الدقيقة 73 لاضافة الهدف الثاني عبر رحيم ستيرلينغ.

وعندما كانت المباراة تلفظ انفاسها الأخيرة أضاف السيتي هدفه الثالث بواسطة الاسباني اليافع ابراهيم دياز (17 عاما).

واللافت أن ستونز وستيرلينغ ودياز سجلوا ايضا ثلاثة من أهداف فريقهم الأربعة في مرمى الملكي.