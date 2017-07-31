أجّل نادي مان يونايتد، بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، صفقة التعاقد مع نجم ريال مدريد للصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن «المان» قرر تأجيل ضم الويلزي غاريث بيل (28 عاما) للصيف المقبل، موضحة أن اللاعب قد يخسر مركزه الأساسي في الريال، حال التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من موناكو، إلا أنه من المستبعد رحيله خلال الصيف الحالي.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، قد وصف التعاقد مع بيل بـ «المهمة المستحيلة».

وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للمرينغي ألمح إلى إمكانية رحيل الويلزي بقوله: «أتمنى بقاء جميع عناصر الـ BBC (رونالدو، بنزيمة، بيل)، ولكن لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث حتى 31 أغسطس، فكل شيء وارد».