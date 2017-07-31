أعلن رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم خافيير تيباس عن عزمه التقدم بشكوى الى الاتحاد الأوروبي للعبة ضد نادي باريس سان جرمان الفرنسي على خلفية الانتقال المحتمل لمهاجم برشلونة البرازيلي نيمار اليه في صفقة قد تصل الى 222 مليون يورو.

وقال تيباس لوسائل اعلام اسبانية ان الرابطة ستستبق الخطوة بتقديم شكوى الى الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

وقال: «سنقوم بذلك لأن سان جرمان يخالف قانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للعب المالي النظيف وقواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي». وأضاف «سنتقدم بشكوى أمام الاتحاد الأوروبي وإذا لم يتحرك سنرفع القضية أمام محاكم المنافسة في سويسرا وبروكسل»، متابعا «من هناك، لا نستبعد اللجوء الى المحاكم في فرنسا وإسبانيا».

واعتبر ان «الأمر لا يتعلق ببرشلونة وحسب، بل بالكرة الإسبانية، فاليوم دور برشلونة لكن غدا قد يكون يوم ريال مدريد وأتلتيكو أو أي فريق آخر»، كاشفا بأنه أعلم رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي بنوايا رابطة الدوري الإسباني.

وتابع: «قبل شهرين، استقبلت رئيس سان جرمان في مكاتب رابطة الدوري الإسباني وقلت له إننا سنقوم بالأمر وشرحت له الأسباب. كان غاضبا مني وقال لي بأنه لا يفهم»، مؤكدا انه «على رابطة الليغا الدفاع عن أنديتها في هذه الظروف».

وفي حال انجاز سان جرمان الصفقة بالقيمة المتوقعة، سيثقل خزينته بمبالغ ضخمة، علما ان القوانين الأوروبية تلزم الأندية بوضع سقف لخسائرها يبلغ 30 مليون يورو على دورة مالية تمتد ثلاثة أعوام. وسبق للويفا ان عاقب سان جرمان في 2014 لمخالفته قاعدة اللعب المالي النظيف.

رغبة راموس

تمنى الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد رحيل البرازيلي نيمار عن البلوغرانا بعد الخسارة في الكلاسيكو الودي، بمدينة ميامي الأميركية.

وقال راموس لصحيفة «آس» الإسبانية: «بدلت قميصي مع نيمار، وأتمناها أخر مرة له مع برشلونة».

وأوضح: «نيمار كان دائما خصما صعبا لنا، وأتمنى مغادرته النادي الكتالوني».

رسالة ألفيس

حث البرازيلي داني ألفيس مواطنه وزميله السابق في برشلونة نيمار على التحلي بالشجاعة والسير على خطاه للانضمام الى النادي الباريسي.

وقال ألفيس «آمل في ان يتم هذا الأمر. لا علاقة لي بالقرار الذي سيتخذه، إنه قرار هام جدا بالنسبة له. على الرجال اتخاذ قرارات من هذا النوع. أمل في ان ينضم الينا، إنه أحد أفضل أصدقائي وأريد دائما أن يكون أصدقائي قريبين مني».