قلب باريس سان جرمان بطل مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم الطاولة على موناكو بطل الدوري وتغلب عليه 2 ـ 1 في مدينة طنجة المغربية ليحرز لقب كأس الأبطال «الكأس السوبر» للعام الخامس على التوالي.

على الملعب الكبير في طنجة كان موناكو البادئ بالتسجيل عبر المدافع الدولي جبريل سيديبي اثر تلقيه تمريرة خلف الدفاع من الوافد الجديد البلجيكي يوري تيلمانس فانفرد بالحارس الفونس اريولا ولعبها ساقطة داخل المرمى (30).

وضغط باريس سان جرمان بقوة في الشوط الثاني ونجح في ادراك التعادل عبر مدافعه الجديد الدولي البرازيلي داني الفيش من ركلة حرة مباشرة رائعة من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى الدولي الكرواتي دانيال سوباسيتش (51)، قبل ان يسجل لاعب الوسط الدولي أدريان رابيو هدف الفوز بضربة رأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 63.

وهو اللقب السابع لـ «بي اس جي» في كأس الأبطال فعادل الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم ليون.