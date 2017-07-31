أحرز السائق الالماني سيباستيان فيتل سباق جائزة المجر الكبرى ضمن المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدما على زميله الفنلندي في فريق فيراري الايطالي كيمي رايكونن.

وحافظ فيتل على الصدارة خلال معظم مراحل السباق بعد انطلاقه من المركز الأول، ليحقق فوزه الرابع هذا الموسم ويعيد توسيع الفارق في صدارة ترتيب بطولة العالم مع سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي أنهى السباق على حلبة هنغارورينغ في المركز الرابع خلف زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وحل الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الخامس يليه الاسباني فرناندوالونسو سائق مكلارين في المركز السادس ثم كارلوس ساينز سائق تورو روسو في المركز السابع يليه سيرخيو بيريز سائق فورس انديا في المركز الثامن ثم زميله استيبان اوكون في المركز التاسع وأخيرا ستوفل فاندورني سائق فورس انديا في المركز العاشر.

وحقق فيتل فوزه الـ46 في مسيرته في فورمولا وعزز موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 14 نقطة عن هاميلتون.