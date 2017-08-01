تقدم السويسري ستانيسلاس فافرينكا الى المركز الرابع على لائحة تصنيف لاعبي كرة التنس المحترفين من دون ان يلعب وذلك على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي اعلن انتهاء موسمه بسبب الاصابة في مرفقه الايمن.



وبقي البريطاني اندي موراي في الصدارة أمام الاسباني رافايل نادال والسيوسري روجيه فيدرر.

ترتيب العشرة الأوائل:

1- البريطاني موراي 7750 نقطة

2- الاسباني نادال 7465

3- السويسري فيدرر 6545

4- السويسري فافرينكا 5780

5- الصربي ديوكوفيتش 5325

6- الكرواتي سيليتش 5155

7- النمساوي تييم 4065

8- الالماني زفيريف 3150

9- الياباني نيشيكوري 3140

10- الكندي راونيتش 3130

ولدى السيدات اقتربت الصينية بنغ شوياي من نادي العشرين الاوليات في التصنيف العالمي بعد تتويجها بلقب دورة نانتشانغ الصينية.



وبقيت الصدارة على حالها حيث تحتل التشيكية كارولينا بليسكوفا التصنيف للأسبوع الثالث على التوالي أمام الرومانية سيمونا هاليب والألمانية أنجيليك كيربر.

ترتيب العشر الأوليات:

1- التشيكية بليسكوفا 6751 نقطة

2- الرومانية هاليب 5770

3- الالمانية كيربر 5626

4- الاسبانية موغوروزا 4991

5- الاوكرانية سفيتولينا 4935

6- الدنماركية فوزنياكي 4860

7- البريطانية كونتا 4665

8- الروسية كوزنتسوفا 4410

9- الاميركية فينوس وليامس 4052

10- الپولندية رادفانسكا 3940