أدلى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد بأقواله أمام القضاء الإسباني في الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من سداد مبلغ 14 مليونا و700 ألف يورو للضرائب.

ووصل لاعب الملكي إلى المحكمة وسط احتشاد كبير لعشرات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام.



وكانت العدسات التلفزيونية في انتظار وصول النجم البرتغالي الذي دخل إلى مقر المحكمة في سيارته قبل أن يذهب إلى قاعة التحقيق من خلال أحد الأبواب الخلفية ليتفادى الالتقاء بأكثر من 120 صحافيا كانوا في انتظاره أمام أبواب المحكمة.

وكان رونالدو 32 عاما قد استدعي للمثول أمام القاضية مونيكا جوميز للإدلاء بأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل مصلحة الضرائب الإسبانية، التي اتهمته بارتكاب أربع جرائم ضريبية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، تهرب خلالها من سداد 14 مليونا و700 ألف يورو.

والتزم الدنجوان البرتغالي الصمت بعد التحقيقات القضائية التي جرت معه واستمرت 90 دقيقة على خلفية اتهامات التهرب الضريبي التي وجهت إليه مؤخرا.

وغادر رونالدو قاعة المحكمة من دون أن يدلي بأي تصريحات صحافية.