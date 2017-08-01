يستقبل نادي بايرن ميونيخ ضيفه ليفربول اليوم ضمن منافسات كأس أودي الودية التي يستضيفها ملعب «أليانز أرينا»، معقل الفريق البافاري.



ومن المتوقع أن يشارك الدولي المصري محمد صلاح المنتقل هذا الصيف من روما الإيطالي إلى الريدز، كأغلى صفقة في تاريخ ليفربول (42 مليون يورو) أمام الفريق البافاري.



وسبق لنجوم مصر أن سجلوا في مرمى بايرن، حيث اكتسبت غالبية الأهداف التي سجلها اللاعبون المصريون في مرمى البايرن طابع الودية، فسبق أن لعب البافاري 4 مباريات ودية مع الأهلي والزمالك، بواقع مباراتين ضد كل فريق.

وكانت البداية في عام 1977، عندما التقى البايرن مع الزمالك، وانتهت المباراة بفوز الفريق المصري (3-2).

وسجل أهداف الزمالك في تلك المباراة كل من، وحيد كامل ومحمد طاهر وعلي خليل، قبل أن يواجه البايرن الأهلي في العام نفسه.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة (2-1)، وسجل له شريف عبد المنعم ومحمود الخطيب.



أما المواجهة الثالثة فجمعت بايرن مع الزمالك عام 1984، ونجح الزمالك في الفوز بهدفي محمد حلمي وعادل عبد الواحد.



كما واجه بطل المانيا نظيره الأهلي في المباراة التي تذوق فيها البافاري انتصاره الأول على الأندية المصرية، بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة، في يناير 2012، وسجل محمد بركات، نجم الأهلي السابق، هدف «المارد الأحمر» الوحيد في مرمى مانويل نوير.



ويعد محمد زيدان اللاعب المصري الوحيد، الذي سجل في مرمى بايرن ميونيخ خلال المواجهات الرسمية.