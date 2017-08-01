وصل مهاجم برشلونة وصيف بطل الدوري الاسباني الدولي البرازيلي نيمار المرشح بقوة للانضمام الى باريس سان جرمان الى مدينة شنغهاي الصينية حيث من المتوقع مشاركته في نشاطات ترويجية.

وأعلن نيمار (25 عاما) المرشح ليصبح أغلى لاعب في التاريخ في حال دفع النادي الفرنسي قيمة البند الجزائي لبرشلونة، والبالغة 222 مليون يورو، الى الصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المهاجم الدولي عبر موقع «ويبو» الصيني، «نيهاو (مرحبا) الصين! أنا نيمار جونيور. وصلت للتو الى الصين».



وأضاف جوهرة الكتلان دون تطرقه الى الشائعات التي تضعه في باريس سان جرمان: «انا في شنغهاي في الوقت الحالي.



قبلاتي لجميع انصاري الصينيين، شكرا كثيرا لكم على تشجيعكم».

وعلى الرغم من تصدر أنباء احتمال انتقال نيمار الى النادي الفرنسي عناوين الصحافة الرياضية خلال الأسابيع الماضية، الا ان المهاجم نفسه التزم الصمت حيال هذه المسألة.

ويبقى برنامج نيمار في الصين غير واضح، الا انه سيشارك في حدث ترويجي لعلامة تجارية في عالم الموضة.



وطلب اللاعب عبر مواقع التواصل اقتراحات بخصوص ما يمكن ان يقوم به خلال تواجده في العاصمة الاقتصادية الصينية.

الوداع

وذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي ودع نيمار في الولايات المتحدة الأميركية بعدما قرر الأخير الرحيل لملعب حديقة الامراء.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار أكد للبرغوث رحيله عن الفريق والموافقة على العرض المقدم له من باريس، ولذلك ودعه وتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة بالدوري الفرنسي.