فاز يوفنتوس الايطالي على مواطنه روما 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الاصلي من المباراة الودية التي اقيمت في فوكسبوروه بالولايات المتحدة ضمن كأس الابطال الدولية الاعدادية للموسم الجديد.

وأنهى يوفنتوس الشوط الاول متقدما بهدف للدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (29)، وأدرك روما التعادل في الثاني بواسطة الدولي البوسني إدين دجيكو (74).



وهو الفوز الثاني لفريق السيدة العجوز في جولته الاميركية بعد أول على باريس سان جرمان الفرنسي 3-2 الخميس الماضي، مقابل خسارة 1-2 في 23 يوليو أمام برشلونة الاسباني الذي توج بلقب الدورة الودية.

وفي المقابل، مني فريق الذئاب بخسارته الثالثة في الولايات المتحدة بعد الاولى أمام باريس سان جرمان بركلات الترجيح ايضا (3-5، الوقت الاصلي 1-1) في 20 يوليو، والثانية امام توتنهام هوتسبر الانجليزي 2-3 الاربعاء الماضي.