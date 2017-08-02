أبدع موناكو الفرنسي خلال السنوات القليلة الماضية في بيع اللاعبين، فقد صدر نجوما وأسماء لامعة للدوريات الأوروبية جانيا أموالا طائلة من ذلك. في برنامج ميركاتو سنتعرف على الربح الذي استطاع أن يدره بطل الليغ 1 على خزائنه.

نبدأ مع أيمن عبدالنور الذي انتدبه موناكو سنة 2014 من تولوز بـ 13 مليون يورو ثم رحل بعدها بعام إلى فالنسيا مقابل 22 مليون يورو.

كما تعاقد نادي الإمارة مع جيوفري كوندوبيا عام 2013 من إشبيلية بـ 20 مليون يورو ليستغني عنه في صيف 2015 لمصلحة إنتر ميلان مقابل 36 مليون يورو.

ضربة أخرى حققها موناكو بتعاقده مع كاراسكو سنة 2010 مجانا قادما من غينك قبل أن يبيعه سنة 2015 لأتلتيكو مدريد مقابل 17 مليون يورو.

ولا ننسى ابن الأكاديمية الظهير الايسر كورزاو الذي رحل سنة 2015 نحو بارس سان جرمان مقابل 25 مليون يورو.

وجنى موناكو أموالا طائلة من خاميس رودريغيز الذي انتدبه سنة 2013 من بورتو بـ 45 مليون يورو قبل ان يستغني عن خدماته بعد مونديال 2014 لمصلحة ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو.

فيما اشترى بطل فرنسا باكايوكو بصيف 2014 من رين بـ 8 ملايين يورو ثم أطلقه سنة 2017 نحو تشلسي مقابل 40 مليون يورو، وليس ذلك فحسب بل كسب عدة ملايين بصفقة البرتغالي بيرناردو سيلفا حيث اشتراه سنة 2015 من بنفيكا بـ 15.75 مليون يورو ليبيعه بعد عامين لمان سيتي مقابل 50 مليون يورو.

وفي الصيف الماضي تعاقد موناكو مع ميندي من مارسيليا بـ 13 مليون ومن ثم استغنى عن خدماته لمانشستر سيتي بـ 57.5 مليون يورو.

نجاحات ادارة الفريق جلبت الملايين لاسيما أنها ظفرت بمارسيال سنة 2013 من ليون بـ 5 ملايين يورو ثم سمحت برحيله إلى مان يونايتد بصيف 2015 مقابل 60 مليون يورو، لتجني بالتالي 271 مليون يورو وهو رقم يوضح مدى الذكاء والحنكة سواء في اختيار اللاعبين وتطويرهم أو حتى التسويق لهم.