صفقة القرن تكلف «بي إس جي» 800 مليون يورو

سمير بوسعد

نيمار داسيلفا، «الولد» البرازيلي الأكثر شهرة في الأيام الحالية، وهو من وضع ميسي ورونالدو «وراء ظهره»، وانفرد بكل وسائل الإعلام ومواقعها الالكترونية والسوشيال ميديا والنقاد، بسبب الصفقة الاغلى سعرا التي تلوح بالأفق وانتقاله من برشلونة الى باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو.

ومن مأساة «الماراكانا» في مونديالي 1950 و2014 والسقوط امام اوروغواي وألمانيا، صحا «أهل السامبا» على خبر يماثل ما سبق، بل واكثر، عندما جرى تداول اسم بيليه «الجوهرة السوداء» ورفض مجلس الشعب البرازيلي رحيله للاحتراف الخارجي، معتبرين اياه «ثروة قومية» آنذاك، بينما نيمار طالبه مواطنوه بالرحيل من البرسا، والخروج من عباءة ميسي «الساحر».

ويبقى بيليه الأكثر قيمة مادية، قبل مارادونا وميسي، لأن سعر«الملك» حين كان في سن العشرين كان سيقدر في سوق اللاعبين بـ 93 مليون يورو، اما ميسي فكان سعره يقدر بـ 68 مليون يورو، وجاء نجم السامبا نيمار في المرتبة الثالثة، إذ قدرت قيمته المادية في نفس السن بـ 55 مليون يورو، منذ سنوات، فكيف في عام 2017؟. ومن شنغهاي، حيث يقبض نيمار ملايين في حملته الدعائية.

الى ذلك جمد نادي برشلونة الاسباني دفع مكافأة لنجمه الدولي البرازيلي نيمار بقيمة 26 مليون يورو في انتظار تبيان ما اذا كان سينتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي أم لا، بحسب ما أفاد مصدر في النادي الكاتالوني وكالة فرانس برس.

وتتصدر التقارير عن احتمال انتقال نيمار (25 عاما) الى النادي الباريسي، عناوين الصحافة الرياضية خلال الاسابيع الماضية، في صفقة يتوقع ان تبلغ 222 مليون يورو، ستكون الأكبر في التاريخ.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه «أودع مبلغ الـ26 مليون يورو لدى كاتب العدل في انتظار معرفة ما اذا كان اللاعب سيبقى».

ولحظت هذه المكافأة قبل عام، عندما مدد المهاجم الدولي البرازيلي عقده مع النادي الاسباني حتى سنة 2021، وذلك في أعقاب تقارير أيضا عن اهتمام باريس سان جرمان بضمه.

وكان من المقرر ان يتم دفع هذه المكافأة لنيمار بعد مضي السنة الأولى من عقده الجديد، على ان يتم في الوقت نفسه رفع قيمة البند الجزائي لفسخ هذا العقد من 200 مليون يورو الى 222 مليونا. وبحسب التقارير الصحافية، يبدي سان جرمان استعداده لدفع هذا المبلغ لفسخ عقد اللاعب مع البارسا الذي انضم اليه في العام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي.

وفي حالة تمت الصفقة بهذه القيمة، سيصبح نيمار أغلى لاعب في تاريخ اللعبة. ولم يصدر عن نيمار أي تعليق حول التقارير المتعلقة بانتقاله.

ويتحدث الإعلام عن انتقال محتمل للبرازيلي نيمار لباريس سان جرمان وكيف سيتم دفع مبلغ الشرط الجزائي الضخم لبرشلونة، ليكون الأكبر حتى الآن في تاريخ الكرة؟

لكن المفاجئ أن تكلفة انتقال نيمار إلى «بي اس جي» ستبلغ نحو أربعة أضعاف الشرط الجزائي، وفق تقرير ألماني. ويترقب العالم حاليا الإعلان عن انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس والحديث لا ينقطع عن مبلغ الشرط الجزائي، 222 مليون يورو، لانتقال اللاعب، والذي يجب أن يدفع حتى آخر سنت، كما صرح مؤخرا رئيس نادي برشلونة.

ولكن المتابع ربما يصاب بالدهشة إذا علم أن صفقة البرازيلي ستُكلف سان جرمان أربعة أضعاف الشرط الجزائي تقريبا، فبحسب موقع «فينانتسن 100» الاقتصادي الألماني، ستكون التكلفة الإجمالية 800 مليون يورو.

وبحسب «فينانتسن 100» فإن القانون الإسباني ينص على وجود شرط جزائي في عقود اللاعبين، وتقوم الأندية هناك بوضع مبالغ فلكية في عقود كبار النجوم من أجل إبعاد الراغبين في التعاقد معهم، ويقال إن عقد ليونيل ميسي به شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وقال الموقع الألماني: «النص القانوني في عقد نيمار يقول إن مبلغ 222 مليون يورو يدفعه اللاعب نفسه وليس النادي الذي يشتريه، لكن في الواقع فإن النادي يدفع المبلغ للاعب، ثم يسدده الأخير».

وواصل «فينانتسن 100» إن القطريين سيدفعون لنيمار 300 مليون يورو، نظير تعيينه سفيرا لمونديال الدوحة. ويفترض أن يسدد نيمار قيمة الشرط الجزائي منها، أما الباقي، 78 مليون يورو، فيحتفظ به لنفسه.

والأمر لا يتوقف عند ذلك فقط، فالشرط الجزائي تضاف إليه أيضا ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ في إسبانيا 21%، ما يعني أن المبلغ الذي سيدفعه نيمار هو 268 وليس 222 مليون يورو.

كما ان راتب نيمار سيبلغ في العام 30 مليون يورو، يضاف إليه 69% من قيمته تدفع كضرائب دخل على أصحاب الدخول الأعلى في فرنسا، وهناك أيضا مبالغ أخرى مختلفة تتعلق بمساهمات التأمين الاجتماعي.

وتقول مجلة «11 فروينده» الرياضية الألمانية إن نيمار سيكلف باريس 90 مليون يورو في العام الواحد. ولأنه من المنتظر أن يكون عقده لمدة خمس سنوات فبذلك يكون إجمالي راتبه 450 مليون يورو. فإذا أضيف إليه مبلغ الشرط الجزائي شاملا الضرائب يصبح الإجمالي 718 مليون يورو.

وهذا ليس كل شيء، فهناك أيضا مبلغ سيحصل عليه وكيل أعماله وهو في هذه الحالة والده، كما أن برشلونة يطالب بالحصول على لاعب من باريس مكان نيمار. وبسبب راتبه سيتحتم على باريس شطب راتب لاعب، موافقة للقواعد المالية لمبدأ اللعب النظيف.

وبالنسبة للبلوغرانا هناك كثيرون في باريس يمكن أن يكونوا محط إعجاب، ومن بينهم مثلا الألماني يوليان دراكسلر، وقيمته السوقية حاليا 35 مليون يورو، أو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وقيمته السوقية 40 مليونا، علما بأنه لو عرض أي منهما للبيع أصلا فسيحصل باريس على مبالغ أكثر من ذلك، حسب موقع «فينانتسن 100».