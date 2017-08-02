ارتبط اسم النجم التشيلي اليكسيس سانشيز بالرحيل عن فريق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واهتم كل من باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ وفريق مان سيتي بالتعاقد مع اللاعب الذي تأخر عن تدريبات فريقه ولكنه عاد اخيرا بعد غياب، لاسيما أنه رفض تجديد عقده وطلب من إدارة الغانرز الرحيل.

وكشفت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن هناك 10 لاعبين لم يحددوا مصيرهم مع المدفعجية سواء بتجديد العقد أو بالرحيل.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين العشرة قد يرحلوا عن النادي اللندني في الفترة المقبلة وهم اليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل واليكس تشامبرلين وجاك ويلشير وسانتي كازورلا وكيران غيبس وجويل كامبل وكارل جينكسون والحارس مات ماكي الى جانب المدافع بير ميرتيساكر.