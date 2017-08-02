أعرب الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط مان يونايتد عن سعادته بالانتقال لصفوف الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وانضم ماتيتش لـ «المان» قادما من تشلسي مقابل 35 مليون إسترليني.

وقال ماتيتش لصحيفة «إكسبريس» البريطانية: «في مركزي يحتاج اللاعب أن يمنح الفريق التوازن والسيطرة على اللقاء وذلك ما أحاول أن أفعله».

وتابع لاعب البلوز السابق: «سيكون أمرا خاصا بالنسبة لي، أن ألعب في أولد ترافورد بقميص اليونايتد».

وأتم قائلا: «لم تسنح لي هذه الفرصة من قبل، ولكن بالتأكيد ستكون تجربة عظيمة، حيث أتطلع اليها بكل جهد».