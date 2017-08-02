أعلن إشبيلية أنه ضم خيسوس نافاس مرة أخرى بعد أن ترك مان سيتي عقب انتهاء عقده.

وخاض الجناح الإسباني الدولي مباراته الأولى كلاعب محترف مع النادي الاندلسي عام 2003 وشارك معه في 393 مباراة قبل انضمامه للسيتي في 2013 مقابل 14.9 مليون إسترليني.

وشارك نافاس (30 عاما) في 183 مباراة مع الفريق الإنجليزي وسجل ثمانية أهداف ليقوده لإحراز لقبين في الدوري الممتاز ومثلهما في كأس رابطة الأندية الإنجليزية. وقال إشبيلية في بيان: «يعود خيسوس نافاس إلى دياره بنية أن يصبح أكثر لاعب خوضا لمباريات رسمية مع النادي الأندلسي».