تأهلت الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثاني في بطولة ستانفورد للتنس للسيدات.

ففي الدور الأول للبطولة المقامة في ولاية كاليفورنيا الأميركية فازت شارابوفا على الأميركية چنيفر برادي بمجموعتين مقابل واحدة وبواقع 6-1 و4-6 و6-0.

وصعدت الكرواتية آنا كونيوه المصنفة الخامسة إلى الدور الثاني بعد انسحاب منافستها مارينا إيراكوفيتش لاعبة نيوزيلندا التي كانت متأخرة بنتيجة 6-3 و1-0. وتفوقت الأميركية كايلا داي على اليابانية ميساكي دوي 6-4 و6-2.

وصعدت الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة السابعة إلى الدور الثاني بعد تغلبها على الاسبانية لارا أروابارينا فيسينو بواقع 6-3 و6-3.

وقالت شارابوفا في مقابلة على جانب الملعب «أشعر وكأنني أريد معانقة الجميع وأقول لهم شكرا.

إنها مباراتي الأولى في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة حقا».

وتعرضت شارابوفا لضغط من جانب برادي التي أجبرتها على خوض عدة أشواط طويلة خلال المباراة.