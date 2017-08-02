قال برشلونة وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إن المهاجم البرازيلي نيمار سيغادر النادي بينما ذكر تقرير إذاعي أنه سينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



وذكر راديو قطالونيا أن نيمار حضر إلى ملعب تدريب الفريق اليوم الأربعاء ليبلغ زملاءه بانتقاله إلى باريس. وقالت الإذاعة إن المهاجم البرازيلي ترك ملعب المران بعد دقائق.



وبعد أن أصبح واحدا من أبرز لاعبي العالم واحتل المركز الثالث في تصويت جائزة الكرة الذهبية عام 2015 وقع نيمار عقدا جديدا مع برشلونة حتى 2021 في أكتوبر تشرين الأول الماضي. واحتوى العقد على شرط جزائي قيمته 222 مليون يورو (263 مليون دولار).

وبعد قليل من التقرير الإذاعي قال برشلونة في تغريدة إن نيمار، الموجود في النادي القطالوني منذ يونيو حزيران 2013، لم يتدرب اليوم الأربعاء بإذن من المدرب.



وفي تغريدة أخرى على موقع تويتر مقصورة على الصحافة الرياضية قال النادي إن نيمار سيرحل لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل. وأكدت متحدثة باسم النادي هذه التغريدة لرويترز.

وامتنع متحدث باسم باريس سان جيرمان عن التعليق.



ووقع نيمار لبرشلونة من سانتوس البرازيلي مقابل 57.1 مليون يورو رغم أنه تم الكشف لاحقا أن التكلفة كانت قريبة من 100 مليون يورو.