ودع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الأسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا ،بعد قيام الأخير قبل ساعات قليلة إبلاغ إدارة النادي الكتالوني بقراره بالرحيل عن الفريق.

وقال النجم الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "سعدت كثيرا بالتواجد بجوارك طوال هذه السنوات يا صديقي، أتمنى لك حظا وافرا في هذه المرحلة الجديدة من حياتك، سنتقابل مجددا، أحبك كثيرا".

ونشر ميسي بجانب رسالته مقطعا مصورا يجمعه باللاعب البرازيلي، الذي لعب بجواره في برشلونة طوال أربعة مواسم.

وشكل نيمار وميسي مع اللاعب الأوروجواياني، لويس سواريز، في برشلونة أحد أفضل الخطوط الهجومية عبر التاريخ والذي اشتهر باسم (إم إس إن).

ولكن فقد هذا الثلاثي العملاق ضلعا مهما للغاية، بعد إعلان نيمار رحيله عن النادي الكتالوني.

وبعد أن أنهى اجتماعه مع إدارة النادي، سافر نيمار مباشرة إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث أفادت بعض الصحف أنه سيقضي هناك الساعات المتبقية حتى انتهاء مفاوضاته مع باريس سان جيرمان وإتمام صفقة انتقاله لصفوفه.

وطبقا لبعض من وسائل الإعلام العالمية، قرر النادي الفرنسي دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد نيمار مع برشلونة والبالغ قيمته 222 مليون يورو (262 مليون دولار).

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان سيقدم نيمار لوسائل الإعلام ،والجمهور يوم الاثنين المقبل على أقصى تقدير