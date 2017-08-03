اعتبر مهاجم ريال مدريد الاسباني ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو أن تألقه يزعج البعض وذلك غداة مثوله أمام القضاء الاسباني للدفاع عن الاتهامات التي وجهت اليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو.

وقال رونالدو على انستغرام «ما يزعج الناس هو تألقي، الحشرات تهاجم الضوء الذي يلمع».

وأمضى رونالدو حوالي 90 دقيقة وهو يدافع عن نفسه امام القاضية الاسبانية مونيكا غوميز في محكمة بوزويلو دي الكارون في احدى الضواحي الراقية للعاصمة الاسبانية مدريد.

ويوجه القضاء الاسباني الى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو (17.3 مليون دولار أميركي)، واستغلال «هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لإخفاء مداخيل حصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب».

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو «خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في اسبانيا»، وذلك عن طريق شركات «أوفشور» مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في ايرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

لكن رونالدو نفى ذلك تماما وقال للقاضية انه دائما ما تقدم بأوراقه لمصلحة الضرائب ولم يكن لديه «على الاطلاق نية التهرب من الضرائب».

وأضاف «انا هنا فقط لأن اسمي كريستيانو رونالدو».

وبحسب تقارير لخبراء في قضايا الضرائب والمداخيل في اسبانيا، يواجه رونالدو في حال إدانته «غرامة لا تقل عن 28 مليون» يورو، وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام.

ومن المقرر ان يستأنف رونالدو التمارين مع ناديه في الخامس من أغسطس، وهو يمني النفس بان يكون جاهزا لخوض مباراة ريال مدريد وفريقه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي على الكأس السوبر الاوروبية في 8 من الشهر الجاري.