ذكر إنتر ميلان أن لاعب الوسط القادم من أوروغواي ماتياس فيتشينو وقع عقدا لأربع سنوات مع النادي ليستكمل انتقاله من فيورنتينا. وقال فيتشينو (25 عاما) «أنا في ايطاليا منذ عدة سنوات الآن، وأعتقد أنني في عمر مناسب ولدي الخبرة اللازمة للقيام بهذه الرحلة الإيجابية».

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن فريق الافاعي دفع شرطا جزائيا يبلغ 24 مليون يورو من أجل ضم لاعب منتخب أوروغواي الذي شارك في 13 مباراة دولية.

وسيستمر فيتشينو في اللعب مع لاعب الوسط الآخر بورخا فاليرو الذي انضم أيضا للنيراتزوري قادما من فيورنتينا في يوليو الماضي.