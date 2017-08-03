حسم نجم نادي برشلونة الاسباني الدولي البرازيلي نيمار الجدل المستمر منذ أسابيع حول احتمال انتقاله الى نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بإبلاغه رسميا النادي الكاتالوني بقرار الرحيل.

وتعزز الخطوة بشكل كبير احتمال انتقال نيمار (25 عاما) الى النادي الباريسي المملوك من هيئة قطر للاستثمار الرياضي، والذي يتصدر عناوين الصحافة الرياضية منذ أسابيع، في صفقة يتوقع ان تبلغ 222 مليون يورو، هي قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة.

والتزم «الني» طوال الفترة الماضية الصمت حول هذه الصفقة التي ستجعل منه، في حال اتمامها، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأعلن برشلونة في بيان اليوم ان «اللاعب نيمار جونيور، برفقة والده ووكيل أعماله، أبلغ النادي بقراره الرحيل عن النادي في اجتماع عقد».

وأضاف «في مواجهة هذا القرار، أبلغهم النادي بقيمة البند الجزائي لفسخ العقد والتي تبلغ 222 مليون يورو اعتبارا من الاول من يوليو، والتي يجب ان يتم إيداعها بشكل كامل».

وشدد البارسا على ان اللاعب سيبقى مرتبطا بعقد مع الفريق لكن مع سماح موقت له بعدم المشاركة في التدريبات.

وكان البلوغرانا استأنف الحصص التدريبية استعدادا للموسم المقبل.

وحضر نيمار الى مقر التدريب لبعض الوقت قبل ان يغادر دون المشاركة، ليتبين انه قام بإبلاغ زملائه في الفريق بقراره.

وأفاد متحدث باسم النادي في وقت سابق ان «اللاعب حضر الى التدريب كما كان مقررا وأبلغ زملاءه انه سيرحل، والمدرب أعطاه الاذن بعدم خوض التمرين والذهاب للاهتمام بمستقبله».

وكان نيمار وصل الى المقر في منطقة سانت خوان ديسبي قرب برشلونة، قرابة الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، وهو يقود سيارة فخمة وبرفقته ثلاثة أشخاص، بحسب مصور لفرانس برس.

وارتدى اللاعب نظارتين شمسيتين وبدت علامات الجدية على محياه.

وبعد دخوله المقر بوقت قصير، غادر دون الادلاء بأي تصريح.

وأتت هذه الخطوة غداة عودة اللاعب الى مطار برشلونة مساء الثلاثاء على متن رحلة قادمة من دبي.

وخرج اللاعب من باب خلفي لتفادي عشرات الصحافيين والمشجعين الذين كانوا ينتظرونه.

وأظهر شريط مصور من قبل أحد الركاب على متن الرحلة وبثته قناة كاتالونية، نيمار في منطقة مخصصة لطاقم الطائرة، وقد وضع سماعات الاذنين.

وكان برشلونة استبق عودة نيمار الثلاثاء، بإعلانه تجميد دفع مكافأة له بقيمة بقيمة 26 مليون يورو في انتظار تبيان ما اذا كان سينتقل الى باريس سان جرمان أم لا.

وكان انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي الى برشلونة، أثار علامات استفهام وتحقيقات واتهامات على خلفية عدم كشف برشلونة القيمة الحقيقية للصفقة (الرقم المعلن كان 57.1 مليون يورو، بينما التقديرات انه كان أعلى)، وسط شبهات بتهرب ضريبي.

70 % من الإيرادات.. شرط لوائح اللعب النظيف

وفقا للوائح اللعب النظيف المالي لا يمكن أن تتجاوز فاتورة الرواتب في أي ناد 70% من ايراداته.

والأسبوع الماضي نقلت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية عن أندريا ترافيرسو المشرف على مشروع اللعب النظيف المالي في الاتحاد الاوروبي قوله: إن باريس سان جيرمان يتبع حاليا هذه اللائحة.

وبلغت ايرادات باريس سان جيرمان 521 مليون يورو في 2015 ـ 2016 وفقا لتقرير الدوري المالي الذي أصدرته ديلويت في يناير الماضي.

وذكرت وسائل إعلام عبر اوروبا أن نيمار سيتجه الآن إلى باريس لمواصلة المفاوضات حول عقد محتمل لمدة ست سنوات مقابل ما يزيد على 550 ألف يورو في الأسبوع.