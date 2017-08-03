مني بايرن ميونيخ الالماني بخسارته الثالثة استعدادا للموسم الجديد بسقوطه امام ليفربول على ملعبه اليانز ارينا بثلاثية نظيفة في مباراة ودية.

وكان الفريق البافاري خسر امام ميلان الايطالي 0 ـ 4 وجاره انترميلان 0 ـ 2 الاسبوع الماضي في حين حقق فوزا واحدا على تشلسي 3 ـ 2.

ويفتتح بايرن ميونيخ موسمه المحلي بلقاء بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني السبت المقبل، علما بأن الأخير توج بطلا لكأس ألمانيا الموسم الماضي.

وافتتح السنغالي الدولي ساديو مانيه العائد من اصابة ابعدته لفترة طويلة اواخر الموسم الماضي، التسجيل في الدقيقة السابعة بتسديدة بيسراه، قبل ان يضيف المصري محمد صلاح الثاني من كرة رأسية من مسافة قريبة (34).

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم دانيال ستاريدج بعد دقائق من نزوله احتياطيا الهدف الثالث عندما انفرد بحارس مرمى بايرن ميونيخ وسدد الكرة ساقطة من فوقه (83)، لكن ستورديج عانى من إصابة لدى تسجيله الهدف ولم يكمل المباراة.

كما اصيب جناح بايرن ميونيخ الفرنسي كينغسلي كومان الذي نزل بدوره احتياطيا في منتصف الشوط الثاني ولم يكمل اللقاء ايضا.

بدوره، أكد رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن أن الفريق يحتاج إلى تصحيح المسار بعد الهزيمة 3 ـ 0 أمام الليفر. وقال رومينيغه لصحيفة توتو ميركاتو: كان ليفربول الأسرع والأكثر نشاطا وفعالية طوال المباراة، لكن علينا أن نضع في حساباتنا أن ليفربول كان أكثر استعدادا أيضا.

وأضاف: لقد خضنا خمس مباريات حتى الآن وخسرنا أربع منها، لهذا علينا أن نصحح مسارنا.

واختتم رومينيغــــه قائلا: علينا أن نصبح بأفضل مستوياتنا في أسرع وقت وأن نستعيد لياقتنا وسرعتنا ونستعيد الانتصارات.