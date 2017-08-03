أعلن السويسري روجيه فيدرر مشاركته في دورة مونتريال الكندية في كرة التنس الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 2011.

وستكون هذه الدورة الأولى لفيدرر (36 عاما) منذ إحرازه لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى، بفوزه في نهائي بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالث بطولات «الغراند سلام»، على الكرواتي مارين سيليتش في 16 يوليو، محققا لقبه الثامن فيها (رقم قياسي).

ويستعد فيدرر للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الكبرى لهذا الموسم، بدءا من 28 أغسطس.

وقال فيدرر «أنا سعيد للعودة الى مونتريال لأنه لم تسنح لي الفرصة للعب فيها لاعوام عدة (...) هذا الموسم كان مثيرا جدا وانا أتطلع فعلا للعودة إلى الملاعب».