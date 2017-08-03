عبر اسطورة سباقات السرعة الجامايكي اوساين بولت عن رغبته في الاعتزال من دون أي هزيمة في البطولات الكبرى بمؤتمر صحافي في لندن، قبل انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى حيث يخوض سباقه الأخير في سباق 100 م.

وقال بولت (30 عاما) الذي اعلن سباقا ان مشاركته في لندن ستكون الأخيرة له قبل اعتزاله «اوساين بولت اعتزل من دون هزيمة في سباق فردي، لا يهزم، لا يوقف، بالنسبة لي سيكون افضل عنوان!».

وعما اذا لم يعد المرشح الأوفر حظا في سباق 100 م، أجاب بولت الذي عرف دوما باجابته الساخرة «هذا ما أتابع قراءته وما يقوله لي فريقي. لذا يجب ان اثبت نفسي مجددا».

ورفض بولت تحديد من سيكون خصمه المباشر في سباق 100 م الذي تنطلق تصفياته غدا الجمعة ثم نصف النهائي والنهائي السبت على الملعب عينه في لندن حيث حقق ثلاثية تاريخية في اولمبياد 2012.