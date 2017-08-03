حقق النمساوي دومينيك تييم المصنف أول لدى الرجال والرومانية سيمونا هاليب الاولى لدى السيدات، بداية ناجحة في دورة واشنطن الدولية، التي تعد تحضيرا لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وخاض تييم (23 عاما) أولى مبارياته في الدورة في الدور الثاني وتغلب فيها على السويدي هنري لاكسونن 6-3 و6-3 في 63 دقيقة. وبلغ الدور الثالث المصنف ثانيا في الدورة اليابانية كي نيشيكوري بفوزه على الأميركي دونالد يونغ 6-3 و4-6 و7-6 (7-5).

وفي مباريات أخرى ضمن الدور الثاني، فاز الارجنتيني المصنف 13 خوان مارتن دل بوترو على السلوفاكي لوكاس لاكو 7-5 و6-2، والأميركي جاك سوك الثامن على الروماني ماريوس كوبيل 7-6 (2/7) و7-6 (6ـ8).

كما بلغ التونسي مالك الجزيري الدور الثاني بفوزه على الإيطالي أليساندرو بيغا 7-5 و7-5.

ولدى السيدات، احتاجت هاليب المصنفة ثانية عالميا إلى 79 دقيقة للتغلب على الأميركية سلون ستيفنز 7-6 (7-3) و6-0، وذلك في مباراتها الأولى في الدورة ضمن الدور الثاني.

كما تأهلت الروسية ايكاترينا ماكاروفا السابعة بفوزها على الأميركية جايمي لوب 7-6 (7-4) و6-3.