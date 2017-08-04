أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس أنها رفضت تسلم اموال البند الجزائي التي سيدفعها النجم البرازيلي نيمار لنادي برشلونة الإسباني وقيمتها 222 مليون يورو، تمهيدا لانتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال متحدث باسم الرابطة لوكالة فرانس برس "حضر الممثلون القانونيون للاعب الى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من أجل ايداع (المبلغ) البند الجزائي، فرفضته".

وبموجب انظمة العقود في كرة القدم الاسبانية، يتوجب على اللاعب نفسه ان يدفع مبلغ "شراء العقد" كإيداع لدى رابطة الدوري، على ان تقوم هي بتحويله الى النادي "البائع"