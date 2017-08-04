طلبت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم من نظيرتها الاسبانية الخميس عدم تجميد صفقة انتقال نيمار من برشلونة الى باريس سان جرمان "والالتزام" بقانون الاتحاد الدولي (فيفا) ومتفرعاته".



واعربت رابطة الدوري الفرنسي في بيان "عن دهشتها وعدم فهمها لرفض رابطة الدوري الاسباني قبول قيمة البند الجزائي" في عقد المهاجم البرازيلي.



واضاف البيان "رابطة الدوري الفرنسي تطلب من نظيرتها الاسبانية الالتزام بقانون الفيفا ومتفرعاته"

واكدت الرابطة الفرنسية " انها تدعم نادي باريس سان جرمان وانها ترغب بقدوم نيمار الى الدوري الفرنسي"، مشيرة الى ان "اجهزتها القضائية تدعم وتضع نفسها بتصرف باريس سان جرمان من اجل ان يتم عقد نيمار في افضل المهل".



ورفضت رابطة الدوري الإسباني تسلم اموال البند الجزائي (222 مليون يورو) لانه بموجب انظمة العقود في كرة القدم الاسبانية، يتوجب على اللاعب نفسه ان يدفع مبلغ "شراء العقد" كإيداع لدى رابطة الدوري، على ان تقوم هي بتحويله الى النادي "البائع".



وقال متحدث باسم الرابطة لوكالة فرانس برس "حضر الممثلون القانونيون للاعب الى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من أجل ايداع (المبلغ) البند الجزائي، فرفضته".



ورفض ممثلو نيمار الرد على اسئلة الصحافيين المجتمعين امام مقر الرابطة الاسبانية في مدريد.



ويكرر رئيس الدوري الاسباني خافيير تيباس منذ ايام في الصحافة المحلية معارضته لهذا الانتقال، معتبرا انه يخالف قواعد اللعب النظيف المالي والمنافسة المعمول بها بين دول الاتحاد الاوروبي والمفروضة من قبل الاتحاد القاري للعبة.