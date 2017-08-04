كان من المفترض أن يكون الحديث في مستهل الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم الذي يفتتح اليوم عن الصراع بين موناكو وباريس سان جرمان الذي تنازل الموسم الماضي عن اللقب لمصلحة نادي الإمارة، لكن قضية الانتقال المتوقع للبرازيلي نيمار الى بي اس جي من برشلونة ألقت بظلالها وتصدرت العناوين.

ويبدأ موناكو حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2000 على أرضه بمواجهة تولوز وهو يطمح الى البداية المثالية والتركيز بشكل كامل على ما ينتظره في المسابقات الأربع التي يخوضها، لاسيما أنه كان منشغلا في الأيام الأخيرة بمحاولة الوقوف في وجه الفرق الطامحة للحصول على نجمه كيليان مبابي وبينها ريال مدريد ومان سيتي.

ولم تكن تحضيرات فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم للموسم الجديد مثالية إذ حقق فوزين فقط في سبع مباريات، آخرها الخسارة أمام سان جرمان بالذات 1-2 في كأس الابطال التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس الفرنسيين.

ويبدو نادي الإمارة الذي وصل الموسم الماضي الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أضعف مما كان عليه قبل أشهر معدودة إذ خسر لاعبين مؤثرين جدا مثل البرتغالي برناردو سيلفا وبنجامان ميندي المنتقلين الى السيتي، وباكايوكو الذي استقر في تشلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز، وقائده المغربي نبيل درار المنضم الى فنربخشه التركي، فيما قرر فالير جرمان الانتقال الى الخصم المحلي مرسيليا.

ويعول جارديم على قلب الدفاع الپولندي كاميل غليك الذي مدد عقده مع النادي، كما حال الظهير الدولي الفرنسي جبريل سيديبيه الذي يغيب عن المباراة الافتتاحية ضد تولوز بسبب اصابة في ركبته.

وحافظ موناكو على فلسفة التعاقد مع الشبان بضم لاعبي الوسط البلجيكي يوري تييليمانس (20 عاما) والعاجي الفرنسي سواليحو ميتي (23) والمدافعين الهولندي الكونغولي تيرينس كونغولو (23) والاسباني جوردي مبولا (18) والفرنسي جوردي غاسبار (20) والمهاجم دياكابي (21).