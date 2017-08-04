ذكرت الصحافة التركية ان المهاجم الدولي الاسباني الفارو نيغريدو انتقل الى بشيكتاش بطل الدوري التركي لكرة القدم لثلاث سنوات بعد ان امضى موسما ونصف مع ميدلزبره الانجليزي.

وأوضحت صحيفة «فاناتيك» الرياضية ان ان نيغيريدو انضم الى فريق «النسور السود» بطل الموسمين الماضيين لثلاث سنوات مقابل اجر سنوي يصل الى 4.5 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة ان ناديه فالنسيا الاسباني سيحصل على مبلغ 2.5 مليون يورو لقاء التخلي عن اللاعب.

وسيصل نيغريدو (31 عاما) في الساعات القليلة المقبلة الى اسطنبول، وسيجري الزيارة الطبية الروتينية قبل ان يصبح الانتقال رسميا الجمعة.

ودافع نيغريدو عن ألوان مان سيتي ايضا، وخاض 21 مباراة دولية مع منتخب اسبانيا سجل خلالها 10 أهداف.

وبضم نيغريدو، حصل النادي الاسطنبولي على خدمات لاعب يملك تجربة واسعة على الصعيد الأوروبي، وكان ضرب بقوة الشهر الماضي عندما ضم المدافع الدولي البرتغالي بيبي من ريال مدريد.