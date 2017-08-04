أعلن رسميا عن أن البرازيلي نيمار داسيلفا بات حرا في الانضمام الى نادي باريس سان جرمان الفرنسي وذلك بعد إتمام إجراءات دفع قيمة الشرط الجزائي والتي تبلغ قيمتها 222 مليون يورو ليصبح بذلك لاعبا حرا.



وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أصدر بيانا يؤكد فيه دعمه لموقف نادي باريس سان جرمان إزاء مفاوضاته مع النجم البرازيلي نيمار والتي جاءت في أعقاب رفض رابطة «الليغا» تسلم شيكات بمبلغ فسخ التعاقد والذي تكفل النادي الباريسي بدفعه بشكل غير مباشر عن طريق نيمار ووالده.



الجدير ذكره ان نيمار قد خضع للكشف الطبي في البرتغال مساء أمس للتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة مع فريقه الجديد.



وتتحضر العاصمة الفرنسية باريس لاستقبال النجم البرازيلي نيمار الذي حسم الجدل حول مستقبله وأبلغ ناديه برشلونة بقرار الرحيل تمهيدا لانتقاله المتوقع الى باريس سان جرمان في صفقة قياسية تبلغ 222 مليون يورو.



ومن المتوقع أن يقدم سان جرمان اللاعب البرازيلي البالغ 25 عاما «في عطلة نهاية الأسبوع دون شك»، بحسب ما أكد فاغنر ريبيرو، وكيل الاعمال المقرب من اللاعب الذي كان موجودا بصحبة الأخير ووالده في مطار برشلونة قبل سفرهم الى بورتو حيث أجرى الفحص الطبي الروتيني بحسب وسائل الاعلام قبل العودة الى برشلونة.



وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قررت أن تلعب بـ«ورقتها» الأخيرة ومحاولة عرقلة الصفقة من خلال رفضها تسلم اموال البند الجزائي التي سيدفعها النجم البرازيلي للبارسا.



وقال متحدث باسم رابطة «الليغا» لوكالة فرانس برس «حضر الممثلون القانونيون للاعب الى رابطة الدوري من أجل ايداع (المبلغ) البند الجزائي، فرفضته».



وبموجب انظمة العقود في كرة القدم الاسبانية يجب على اللاعب نفسه ان يدفع مبلغ «شراء العقد» كإيداع لدى رابطة الدوري، على ان تقوم هي بتحويله الى النادي «البائع».



وقام نيمار بإبلاغ برشلونة قراره بالرحيل، بينما أفاد وكيل أعمال مقرب منه بأن تقديمه كلاعب في حديقة الأمراء قد يتم هذا الاسبوع.



وأكد النادي الكاتالوني ان التخلي عن لاعبه مشروط بدفع كامل قيمة البند الجزائي لفسخ عقده، البالغــة 222 مليون يورو.

المحامي كريسبو: دفعنا الشيك

دفع نيمار مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع فريق برشلونة والمقدر بمبلغ 222 مليون يورو في مقر الليغا.

ونشرت صحيفة ماركا الاسبانية أن نيمار قد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقده مع البلوغرانا.

وقام المحامي خوان دي ديوس كريسبو وهو مختص في القسم الرياضي بإيداع شيك بمبلغ 222 مليون يورو في مقر الليغا وهو الشرط الجزائي في عقد البرازيلي مع البارسا، وبذلك لم يصبح نيمار لاعبا في فريق برشلونة بعد الآن ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن انتقاله رسميا.

الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يراقب عن كثب تفاصيل صفقة الانتقال المتوقع للبرازيلي نيمار من برشلونة الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية تبلغ 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي في العقد الذي يربط اللاعب بفريقه الحالي.

وأرسل الاتحاد الأوروبي بيانا لوكالة فرانس برس يؤكد فيه أنه «على جميع الأندية في أوروبا احترام قواعد اللعب المالي النظيف ويجب عليها إثبات أن خسائرها لا تتخطى 30 مليون يورو على مدى ثلاثة أعوام».

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعدما قامت رابطة الليغا برفض تسلم اموال البند الجزائي التي سيدفعها النجم البرازيلي لبرشلونة.