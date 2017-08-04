أعلن الملاكم الاوكراني فلاديمير كليتشكو بطل العالم السابق في الوزن الثقيل اعتزاله الرياضة التي سيطر عليها مع شقيقه فيتالي لسنوات طويلة.

وقال كليتشكو (41 عاما) في بيان له: «بعد مباراتي الأخيرة ضد انطوني جوشوا، فرضت قرارات عدة نفسها.



لم أكن أتخيل أبدا خوض مشوار طويل وناجح مثلما حققته حتى الآن أشكركم جميعا من القلب».



وتخلى كليتشكو عن فكرة خوض مباراة ثأرية امام جوشوا الذي كان تغلب عليه بالضربة الفنية القاضية في الجولة الحادية عشرة من المباراة التي اقيمت على ملعب ويمبلي بلندن امام 90 الف متفرج في 29 مايو الماضي، وأتاحت للملاكم البريطاني (27 عاما) جمع لقبي الاتحاد الدولي والجمعية العالمية للملاكمة في الوزن الثقيل.