بعد الاعتزال المتوقع للجامايكي اوساين بولت عقب بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق اليوم في لندن، يتوقع ان يصبح العداء الجنوب افريقي وايد فان نيكرك رمزا لرياضة «أم الالعاب».

برغم افتقاده الحس الاستعراضي الذي يتميز به بولت، صاحب 11 ذهبية في بطولة العالم، الا ان فان نيكرك اظهر موهبته على المضمار، فسحق في اولمبياد ريو 2016 الرقم القياسي العالمي للاميركي مايكل جونسون في سباق 400 م بعد صموده 17 عاما.

فان نيكرك الذي تدربه «العمة» انس بوتا (74 عاما)، لا يزال متواضعا ويقر ببعد المسافة بينه وبين بولت.

قال عشية انطلاق بطولة العالم في لندن «شرف كبير ان أحتك وأتعلم من عظيم مثل اوساين».

واضاف الشاب البالغ 25 عاما «تأثيره على هذه الرياضة كان هائلا، والآن انا قادر على بناء علاقة بسيطة معه في وقت أتابع فيه مسيرتي. من الرائع ان تتعلم من هؤلاء الشبان».

وتابع «هذا مكان رائع للتواجد فيه. يسعدني ان ارى كل الناس تشجعني كعداء وتؤمن بقدراتي. هذا يؤكد اني اسير على المسار الصحيح».

ولطالما عبر بولت عن اعتقاده ان فان نيكرك سيكون خليفته الطبيعي على المضمار، والاخير يرى ان «كلنا نحترم بولت وكلنا حصلنا على الالهام والحافز من بولت بسبب ما قام به في العاب القوى».

وأردف «شرف كبير ان يرد اسمي في مقارنات كهذه. يجب ان أتحمل هذه المسؤولية».

ويضيف فان نيكرك «كعداء، أعرف انه علي القيام بالكثير.



ما زلت في الخامسة والعشرين، ويجب ان اطور واشذب عدة نواح قبل الوصول الى انجازات بولت في 100 و200 م».

قدم فان نيكرك موسما رائعا وحقق افضل ارقامه في 100 م (9.94 ثوان)، 200 م (19.84 ث) الشهر الماضي، كما سجل افضل رقم عالمي في سباق 300م النادر (30.81 ث) في أوسترافا، ليحطم مجددا رقم جونسون.