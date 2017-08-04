أعلن منظمو دورة ستانفورد الأميركية الدولية لكرة المضرب عن انسحاب الروسية ماريا شارابوفا قبيل مباراة الدور الثاني ضد الأوكرانية ليسيا تسورنكو بسبب إصابة في ذراعها اليسرى.

وكتب المنظمون على تويتر «نعلن بحزن ان ماريا شارابوفا انسحبت بناء على نصيحة الطبيب بخصوص ذراعها اليسرى».

وكانت شارابوفا استهلت مشوارها في الدورة بفوزها على الاميركية جنيفر برايدي 6-1 و4-6 و6-0، وهي المباراة الاولى لها في الولايات المتحدة منذ مارس 2015.



وتوجهت الروسية الى المشجعين قائلة: «ينتابني شعور بأني اريد ان أعانق كل واحد فيكم وأقول له شكرا.



انها مباراتي الأولى في الولايات المتحدة منذ وقت طويل».

وفي واشنطن، خرج التونسي مالك الجزيري والفرنسيان غايل مونفيس حامل اللقب ولوكاس بوي من الدور الثاني لدورة واشنطن الدولية للرجال والسيدات، التي تعد تحضيرا لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم.



وخسر الجزيري أمام الجنوب أفريقي كيفن اندرسون المصنف خامسا عشر 4-6 و1-6، ومونفيس السادس امام الهندي يوكي بهامبري الصاعد من التصفيات 3-6 و6-4 و5-7، وبوي السابع امام الاميركي طومي بول 6-7 (6-8) و3-6.

وخرج ايضا الأسترالي نيك كيريوس العاشر بخسارته امام الاميركي تينيس ساندغرين 3-6 و0-3 ثم بالانسحاب، والأميركي ستيف جونسون الرابع عشر بخسارته امام الروسي دانييل مدفيديف 6-3 و4-6 و6-7 (1-7)، والأميركي راين هاريسون السادس عشر بخسارته أمام القبرصي ماركوس بغداتيس 4-6 و1-6.

وتأهل الكندي ميلوش راونيتش والبلغاري غريغور ديميتروف والالماني الكسندر زفيريف المصنفون ثالثا ورابعا وخامسا على التوالي، بفوز الاول على الفرنسي نيكولا ماهو 7-6 (7-2) و7-6 (10-8)، والثاني على البريطاني كايل ادموند 7-5 و4-6 و6-3، والثالث على الاسترالي جوردان طومسون 4-6 و6-3 و7-6 (7-5).