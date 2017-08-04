أعلن رسميا عن إتمام صفقة انتقال البرازيلي نيمار داسيلفا من صفوف نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي وذلك بعد إتمام إجراءات دفع قيمة الشرط الجزائي والتي تبلغ قيمتها 222 مليون يورو ليصبح بذلك لاعبا حرا.



وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أصدر بيانا يؤكد فيه دعمه لموقف نادي باريس سان جرمان إزاء مفاوضاته مع النجم البرازيلي نيمار والتي جاءت في أعقاب رفض رابطة «الليغا» تسلم شيكات بمبلغ فسخ التعاقد والذي تكفل النادي الباريسي بدفعه بشكل غير مباشر عن طريق نيمار ووالده.



الجدير ذكره ان نيمار قد خضع للكشف الطبي في البرتغال مساء أمس للتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة مع فريقه الجديد.