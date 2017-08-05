وصل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن حسمت أمس الخميس

الصفقة القياسية لانتقاله من برشلونة الأسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر سان جيرمان ، الذي حصل على خدمات اللاعب مقابل 222 مليون يورو (263 مليون دولار) ، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" ، صورا ومقطع فيديو لوصول نيمار على متن طائرة خاصة إلى مطار لو بورجيه ، وذكر :"لقد وصل!.. يسعد باريس سان جيرمان الإعلان عن وصول نيمار".

وتوجه نيمار 25/ عاما/ إلى فندق "رويال مونسو" الفاخر في باريس وسط تأمين من الشرطة ، حسب ما ذكرته قناة "بي.إف.إم.تي.في" التليفزيونية.

ومن المقرر أن يقدم باريس سان جيرمان النجم البرازيلي أمام وسائل الإعلام اليوم في الساعة 1130 بتوقيت جرينيتش ، على أن يقدمه أمام الجماهير غدا السبت قبل أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد للدوري الفرنسي ، المقررة أمام أميان