سيكون ليفربول الإنجليزي أمام مهمة صعبة في الدور الفاصل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعته القرعة التي سحبت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية، مع هوفنهايم الألماني.



ويبدأ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مشواره في المسابقة القارية الأم من الدور الفاصل بعد أن حل رابعا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وهو المركز الذي حصل عليه هوفنهايم ايضا في الدوري الألماني ما خوله الحصول على فرصة المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وتقام مباريات الذهاب في 15 و16 أغسطس الجاري والاياب في 22 و23 منه، على أن تنضم الأندية العشرة الفائزة الى الـ22 التي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات نتيجة ترتيبها في دوريات بلادها، فيما تنتقل الفرق العشرة الخاسرة الى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتسحب قرعة دور المجموعات في 24 أغسطس في موناكو.

فيما يأتي القرعة:طريق الأبطال:

قره باخ الاذربيجاني - كونهاغن الدنماركي

ابويل نيقوسيا القبرصي - سلافيا براغ التشيكي

اولمبياكوس اليوناني - رييكا الكرواتي

سلتيك الاسكتلندي - استانا الكازخستاني

- طريق الدوري:

اسطنبول باشاك شهر التركي - اشبيلية الاسباني

يونغ بويز السويسري - سسكا موسكو الروسي

نابولي الايطالي - نيس الفرنسي

هوفنهايم الالماني - ليفربول الانجليزي

سبورتينغ البرتغالي - ستيوا بوخارست الروماني