يستعد نادي موناكو الفرنسي لتقديم عرض قوي لآرسنال الإنجليزي للتعاقد مع مهاجمه، التشيلي اليكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وكان أرسن فينغر مدرب الآرسنال أوضح من قبل أن الغانرز لن يبيع سانشيز لأي فريق إنجليزي وسيرحب ببيعه الى أي فريق آخر أجنبي.

وأبدى مان سيتي وباريس سان جرمان بجانب تشلسي رغبتهم في ضم اليكسيس سانشيز.

وقالت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن موناكو سيقدم عرضا لآرسنال قدره 45 مليون إسترليني للتعاقد مع سانشيز في الفترة المقبلة. وأكدت ذا صن أن موناكو سيحاول استغلال اهتمام آرسنال بضم توماس ليمار من اجل التعاقد مع سانشيز في الفترة المقبلة.